Investor hat Probleme: Steht der Renninger Windpark auf der Kippe?

Der Projektentwickler ABO Energy gibt eine Gewinnwarnung aus, die Aktie stürzt ab. Welche Auswirkungen hat dies auf den Windpark Renningen, den das Unternehmen derzeit plant?
Sechs Windräder will der Projektentwickler ABO Energy bis zum Jahr 2030 im Hardtwald bei Renningen bauen. Doch vergangene Woche hat das Unternehmen aus Wiesbaden eine Gewinnwarnung für das laufende Jahr herausgegeben, in der Folge verloren die Unternehmensaktien deutlich an Wert. Steht damit der geplante Windpark in Renningen auf der Kippe?