Investment von 150 Millionen: Hyundai erweitert Europa-Testcenter in Rüsselsheim

2 Die neue Semi-Absorber-Kammer ermöglicht Hyundai umfangreiche Autotests in einer technisch definierten Umgebung. Foto: -/Hyundai/dpa

Autos müssen auf Herz und Nieren getestet werden, bevor sie auf den Markt kommen. Der koreanische Hyundai-Konzern wächst dafür an einem traditionellen Auto-Standort.











Rüsselsheim - Mit einer Investition von 150 Millionen Euro hat der koreanische Autohersteller Hyundai sein europäisches Testzentrum in Rüsselheim erweitert. Zu dem am Donnerstag in Betrieb genommenen "Square Campus" gehören unter anderem ein Ladelabor, Fahrsimulatoren und eine Semi-Absorber-Kammer, in der unter anderem Geräusche, Frequenzen und Vibrationen getestet werden können.