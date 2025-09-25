Investitionen der Region Stuttgart: Millionen für S-Bahn, Digitalisierung und Lebensqualität

48 Millionen Euro für die S-Bahn, Investitionen in KI, Start-ups und Grünflächen am Wasser: Der Verband Region Stuttgart will 2026 gezielt Zukunftsprojekte fördern.
Die Nutzer der S-Bahn in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen sind Kummer gewohnt. Und kurzfristig wird sich daran nicht viel ändern, weil sich durch den laufenden Umbau des Bahnknotens Stuttgart Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfälle kaum vermeiden lassen. Und doch gibt es die begründete Hoffnung, dass sich das Blatt irgendwann zum Besseren wendet. Dafür will der Verband Region Stuttgart sorgen, der für den Betrieb der S-Bahn zuständig ist. Regionaldirektor Alexander Lahl betonte jetzt bei der Vorstellung des Verbandsetats für 2026, dass allein im kommenden Jahr 48 Millionen Euro in die Ertüchtigung des S-Bahn-Netzes fließen sollen. Damit würden „gezielt Qualität, Barrierefreiheit und Komfort der S-Bahn“ gesteigert, so Lahl.