Investition in Rutesheim: Die Kläranlage soll mehr Strom und auch Wärme liefern

Anfang der 1960er-Jahre ist die Kläranlage Rutesheim nahe der Autobahnbrücke gebaut worden. Nun soll sie technisch auf ein neues, zukunftsfähiges Niveau gehoben werden.
Mehr Strom und Wärmeenergie soll die Kläranlage am Eisengriffweg in Rutesheim künftig liefern. Gleichzeitig soll die Menge an Klärschlamm, die nach der Behandlung in der Anlage übrig bleibt und gegen Gebühr entsorgt werden muss, deutlich kleiner werden. Ein neues Verfahren soll das möglich machen, für das jetzt mit einem symbolischen Spatenstich die erforderlichen Bauarbeiten gestartet sind.