Invest Stuttgart: Anleger zwischen Angst und Zuversicht

Inflation, Energiepreise, Trump: Die turbulenten Märkte beschäftigen die Anleger. Profis auf der Finanzmesse Invest geben Tipps, wie man einen kühlen Kopf bewahrt.
Wer auf der Finanzmesse Invest in die große Halle vier strebt, kann auf Einladung der Börse Stuttgart eine Schießübung absolvieren: „Weil Deine Trefferquote überzeugt.“ Angesichts der aktuellen Situation an den Aktienmärkten könnte dies durchaus zutreffen. Die Momentaufnahme an der Börse sieht gut aus: Die US-Indizes Nasdaq und S&P 500 erreichen neue Allzeithochs, auch der deutsche Leitindex Dax setzt zu neuen Höhenflügen an. Die Börsen haben den Iran-Krieg demnach quasi für beendet erklärt.