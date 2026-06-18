Invasive Arten in Baden-Württemberg: Ameisen in der Wohnung – „Manchmal reicht es, sie zu verscheuchen“

Bei einem Stuttgarter Baumarkt werden invasive Ameisen gefunden. In Esslingen bilden sie eine Superkolonie. Was man selbst tun kann, und wann man Hilfe braucht.

Erst sieht man eine, dann zwei, dann drei – und plötzlich ganz viele. Die Rede ist von Ameisen, die in Häuser und Wohnungen krabbeln, nicht selten in die Küche. Auch Wohnungen in höheren Geschossen in Städten wie Stuttgart sind nicht gefeit vor Ameisenstraßen. Baden-Württemberg ist besonders bei einer Ameisenart ein Hotspot. Experten erklären, wie man sich bei einem Befall in den Wohnräumen am besten verhält.

Woran erkennt man einen Ameisenbefall? Krabbeln zwei, drei Ameisen über die Küchenplatte, heißt das noch gar nichts. Kommt es zu einem Befall, treten deutlich mehr Tiere auf. Von ihrem Nest aus – das sich in aller Regel nicht im Haus befindet – legen sie eine chemische Pheromonspur, wenn sie eine Futterquelle gefunden haben, erklärt Manfred Verhaagh, Experte vom Naturkundemuseum in Karlsruhe. Der Mensch nennt dies Ameisenstraße.

Was sind die ersten Schritte?

Was laut Verhaagh schon helfen kann, ist, die Pheromonspur mit Essigwasser zu zerstören und den Ameisen damit die Orientierung zu rauben. Zudem ist es freilich gut, die Stelle zu finden, an der sie in die Wohnung gelangen. Ameisen sind laut dem Karlsruher Experte nützliche Tiere, „man sollte erst mal ohne Gift arbeiten. Manchmal reicht es, sie zu verscheuchen“.

Köderdosen könne man ebenfalls aufstellen. Die Arbeiterinnen nehmen den Köder mit zum Nest, und vielleicht zur Königin. „Das kann klappen, muss aber nicht.“

Foto aus Hessigheim (Landkreis Ludwigsburg): Eine Tapinoma-magnum-Kolonie breitet sich auf einem Balkon aus. Die Ameisen fressen Putz aus der Fassade, unterhöhlen den Garten und versuchen über jeden Weg in das Haus zu gelangen. Foto: Archiv Simon Granville

Zentral sei, dass man weiß, welche Art von Ameisen sich bei einem daheim Zugang verschafft hat. Der Tipp vom Fachmann Verhaagh: Man nehme ein weißes Papier, träufele etwas Honigwasser darauf und lege es in die Ameisenstraße. Bald wird der Zettel bevölkert sein und man kann ein Foto machen, sagt Verhaagh. Die Artbestimmung bei zerdrückten Ameisen sei schwer. Heute würden auch Apps bei der ersten Bestimmung helfen.

Wann braucht es einen Experten?

Laut Martin Felke vom Institut für Schädlingskunde in Reinheim (Hessen) gebe es vier Gruppen von Ameisen, die einem in den eigenen vier Wänden begegnen können:

die Schwarzgraue Wegameise (Lasius niger): in der Regel nur im Frühjahr auf Futtersuche

die Braune Wegameise (Lasius brunneus): sie lebt permanent im Haus und nistet in Holz oder Dämmstoffen

die Pharaonenameise: sie lebt permanent im Haus (oft Mehrfamilienhaus) und kann Krankheiten übertragen

die Große Drüsenameise (Tapinoma magnum): ihre Nester befinden sich in der Regel nicht im Haus, sondern unter Gehwegen oder Steinplatten

„Der Laie kann Ameisen in der Regel nicht unterscheiden“, sagt Martin Felke. In Deutschland gibt es mehr als 170 verschiedene Arten. Problematisch seien für Wohnräume insbesondere die Braune Wegameise, die Pharaonenameise und die Tapinoma magnum, wobei Letztere seltener in Häusern vorkommt. Diese invasive Art, die zuletzt oft Schlagzeilen machte, weil sie Superkolonien bildet, Spielplätze untergräbt oder Stromausfälle verursacht, erkennt man beispielsweise an ihrer schwarzen Farbe, zudem sind die Ameisen unterschiedlich groß.

Hilft Putzen gegen Ameisen?

Wenn sich die beschriebenen Ameisenarten beispielsweise in Rollladenkästen oder der Fußbodenheizung eingenistet haben, „da bringt Putzen gar nichts“, sagt der Schädlingskundler Martin Felke. Je nach Art und Größe des Befalls könne die Bekämpfung aufwendig werden. „Weil man das Nest vermutlich gar nicht lokalisieren kann“, so Felke. Die Kosten könnten sich laut dem Experten zwischen einem höheren dreistelligen und einem niedrigen vierstelligen Betrag bewegen.

Können Ameisen Häuser zerstören?

„Das ist eine Ente“, sagt Manfred Verhaagh. Bei manchen Arten könne es vorkommen, dass mal ein Mäuerchen schief werde, „einen Häusereinsturz gab es aber noch nie“. Was Ameisen allerdings tun: Sei es Holz oder Dämmung – sie knabbern sich ihren Weg notfalls frei. Daher müsse man handeln, das bestätigt auch der Schädlingsexperte Martin Felke.

Werden Ameisen in Häusern mehr?

Ameisen seien wechselwarme Tiere, sagt Manfred Verhaagh aus Karlsruhe. Sommerliche Temperaturen seien vorteilhaft für invasive Arten. Daher finden sie hierzulande durch den Klimawandel und die zunehmende Hitze bessere Bedingungen. „Gefühlt werden die Meldungen mehr“, sagt Martin Felke vom Institut für Schädlingskunde. Wobei er das nicht mit Zahlen belegen könne.

Was die Große Drüsenameise, die Tapinoma magnum, im Allgemeinen angeht, so liegen Zahlen vor. Laut dem Karlsruher Experten Manfred Verhaagh haben in Deutschland rund 100 Kommunen Befälle gemeldet, 60 davon in Baden-Württemberg.