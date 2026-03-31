Invasive Art im Rosensteinpark: Bekämpfung der Asiatischen Ameise – das plant das Regierungspräsidium

Die Asiatische Ameise im Rosensteinpark ist wegen ihrer potenziell allergischen Stiche bekannt. Wird die Population nun bekämpft? Das sagt das Regierungspräsidium Stuttgart.

Die in Deutschland als invasiv eingestufte Asiatische Nadelameise, die sich im Stuttgarter Rosensteinpark eingenistet hat, wird von den Behörden vorerst in Ruhe gelassen. Das gab das Regierungspräsidium Stuttgart auf Anfrage unserer Zeitung bekannt: „Die Tiere befinden sich derzeit noch in der Winterruhe“, sagt eine Sprecherin.

Sobald die Ameisen wieder aktiv werden, soll das Monitoring aus dem vergangenen Jahr fortgesetzt werden. Man erhoffe sich auf diese Weise spätestens im Juli genauere Daten, wo und wie weit sich die Kolonie der Ameisenart schon ausgebreitet hat. „Auf dieser Grundlage möchten wir in einem weiteren Schritt den Bestand eindämmen und womöglich sogar tilgen“, sagt die Sprecherin. Welche Verfahren dabei zum Einsatz kommen sollen, stehe aktuell noch nicht fest – das sei abhängig von der tatsächlichen Ausbreitung der Art.

Ein Student der Uni Hohenheim entdeckte die Ameisen in der Wilhelma

Ende März wurde bekannt, dass die Asiatische Nadelameise – wissenschaftlich Brachyponera chinensis genannt – erstmals in Deutschland eine Kolonie gegründet hat: Studenten der Universität Hohenheim hatten zwei Exemplare im Frühsommer 2025 auf Besucherwegen in der Wilhelma entdeckt. Kurz darauf meldete sich auch ein Forschungsteam der Senckenberg Gesellschaft für Naturkunde und des Naturkundemuseums Stuttgart. Die Forschenden hatten gleich eine ganze Kolonie der Ameisen im Rosensteinpark nachgewiesen.

Die Asiatische Nadelameise stammt ursprünglich aus Ostasien. 1932 wurde sie im Südosten der Vereinigten Staaten erstmals entdeckt, ist seitdem in mehreren Bundesstaaten verbreitet und verdrängt heimische Ameisenarten. Zudem sind aus den USA auch allergische Reaktionen nach Stichen bekannt.

Asiatische Ameise bekämpft heimische Arten

In Europa gab es bislang nur wenige bestätigte Nachweise. Die Asiatische Nadelameise wurde aber im Jahr 2025 von der Europäischen Union in die sogenannte „Unionsliste“ aufgenommen und damit als potenziell besonders schädliche invasive Art eingestuft. Denn sie konkurriert nicht nur mit heimischen Arten um die gleichen Nahrungsquellen – sie geht auch kämpferisch gegen die hier ansässigen Artgenossen vor und versucht diese zu vertreiben.