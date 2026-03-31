Invasive Art im Rosensteinpark: Bekämpfung der Asiatischen Ameise – das plant das Regierungspräsidium

Die Asiatische Ameise im Rosensteinpark ist wegen ihrer potenziell allergischen Stiche bekannt. Wird die Population nun bekämpft? Das sagt das Regierungspräsidium Stuttgart.
Die in Deutschland als invasiv eingestufte Asiatische Nadelameise, die sich im Stuttgarter Rosensteinpark eingenistet hat, wird von den Behörden vorerst in Ruhe gelassen. Das gab das Regierungspräsidium Stuttgart auf Anfrage unserer Zeitung bekannt: „Die Tiere befinden sich derzeit noch in der Winterruhe“, sagt eine Sprecherin.