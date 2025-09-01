Nachdem Hessigheimer (Kreis Ludwigsburg) diesen Sommer täglich mit der Beseitigung einer Ameisenart beschäftigt waren, kehrt langsam Ruhe ein. Beruhigt sind die Bewohner aber nicht.
Zwei Monate ist es her, dass Sophia Schäfer und Heidi Veigel Bürgermeister Günther Pilz durch ihre Gärten in Hessigheim geführt haben und dabei Steine anhoben, gegen den Putz klopften, ihn unter in Essig getränkte Tücher schauen ließen. Die invasive Ameisenart Tapinoma magnum, die vermutlich in der Erde mediterraner Gartenpflanzen nach Deutschland transportiert wurde, hat ihre Grundstücke befallen und den Weg bis in ihre Wohnzimmer und die Küchen gefunden.