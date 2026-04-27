Invasion in Stuttgart und Tübingen: Nilgans erobert Parks – „Ausbreitung lässt sich nicht stoppen“

Städte wie Stuttgart und Tübingen sagen der Nilgans den Kampf an. Ein Wildtierexperte befürchtet allerdings, dass sich die Turbovermehrung der Tiere nicht aufhalten lässt.
Die Nilgans breitet sich nahezu ungehemmt in Städten im Südwesten aus. Den Schlossgarten in Stuttgart haben die Gänse bereits eingenommen. Auch die Innenstadt von Tübingen haben die Tiere mittlerweile als Nistplatz auserkoren – und wenn es nach Oberbürgermeister Boris Palmer geht, sollen Nilgänse dort sogar zum Abschuss freigegeben werden. Doch welches Mittel hilft gegen die invasive Art?