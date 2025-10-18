Intimrasur vor Glööckler - Désirée Nick nach PBB-Aus nicht enttäuscht

Am Samstagabend musste Désirée Nick den "Promi Big Brother"-Container überraschend verlassen. Im Interview erzählt sie, wen sie als Sieger sehen möchte, was hinter ihrer Seilspring-Aktion steckte und warum sie mit ihrem vorzeitigen Aus zufrieden ist.
Drei Tage vor dem Finale von "Promi Big Brother" musste Désirée Nick (69) Abschied von ihren Mitbewohnern und dem großen Bruder nehmen. Während sie 2015 noch den dritten Platz belegte, endete ihr diesjähriger Aufenthalt deutlich früher - und das für viele überraschend. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Nick jedoch, dass sie selbst "jeden Tag damit gerechnet" habe. Außerdem erklärt sie, warum sie mit ihrem "PBB"-Aus glücklich ist und verliert klare Worte über die Influencer unter ihren ehemaligen Mitbewohnern.