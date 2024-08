Intimfeindinnen: Elena Miras und Danni Büchner: Nur die Ruhe vor dem Dschungel-Sturm?

1 Überraschend herzlich: Elena Miras (r.) und Danni Büchner begrüßen sich bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden". Foto: RTL

Die Intimfeindinnen Elena Miras und Danni Büchner kommen im Legenden-Dschungelcamp bislang erstaunlich gut miteinander aus. Erleben die Zuschauer aktuell nur die Ruhe vor dem Sturm?











Als Reality-Star Elena Miras (32) an Tag drei ins Legenden-Dschungelcamp einzog, befürchteten langjährige Zuschauerinnen und Zuschauer des RTL-Formats das Schlimmste. Denn Miras und Dschungel-Legende Danni Büchner (46), die ebenfalls in Südafrika mit dabei ist, gelten als erklärte Feindinnen, nachdem sie in der 2020 ausgestrahlten, 14. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" aneinandergeraten waren. Doch zur Überraschung vieler Beobachter halten Büchner und Miras bislang den Frieden - nur die Ruhe vor dem Sturm?