Kerzen, Komplimente und kalifornischer Wein: Herzogin Meghan hat ihren 44. Geburtstag im Kreise ihrer Liebsten gefeiert. Auf Instagram gibt sie nun einen intimen Einblick in ihr Geburtstagsdinner.

Herzogin Meghan hat am 4. August ihren 44. Geburtstag gefeiert. Nach öffentlichen Glückwünschen von Freundinnen und Freunden gab die Ehefrau von Prinz Harry (40) auf Instagram nun einen intimen Einblick in ihre Geburtstagsparty.

Herzogin Meghan bedankt sich bei Freunden, Harry und ihren Fans

Auf einem Foto, das Meghan am Mittwoch postete, sieht man sie beim Auspusten von Kerzen auf einer üppigen Geburtstagstorte, dekoriert mit gelben Blüten. Entstanden ist der Schnappschuss im Restaurant Funke in Los Angeles, wo die Herzogin den Abend gemeinsam mit engen Freunden verbrachte. Sie zeigt sich dankbar: "Ich puste die Kerzen aus nach 24 wunderschönen Stunden und danke meinem Ehemann, meinen Freunden und meiner Familie dafür, dass sie diesen Tag so besonders gemacht haben", schrieb sie.

Auch an ihre Fans richtete Meghan warme Worte: "An all jene, die ich nicht kenne, die mir aber täglich Liebe schicken - danke von Herzen. Ich spüre das und weiß es sehr zu schätzen."

Highlight ihres Ehrentags war offenbar das Geburtstagsdinner im Szenelokal Funke, das von Starkoch Evan Funke geführt wird. Meghan schwärmte in ihrem Post von dem kulinarischen Erlebnis: "Und jetzt mal kurz was für die Foodies unter euch: Das gestrige Abendessen bei Funke mit der Kochkunst von Evan Funke und seinem Team gehört zu den fünf besten Mahlzeiten meines Lebens. Außergewöhnlich. Vielen Dank für dieses herausragende Dinner."

Neues "As ever"-Produkt zum Geburtstag

Pünktlich zu ihrem Geburtstag machte Herzogin Meghan auch den Kunden und Kundinnen ihrer Lifestyle-Marke "As ever" eine Freude: Die Herzogin verkauft einen neuen Jahrgang ihres Roséweins, nachdem die erste Runde Anfang Juli bereits nach kürzester Zeit ausverkauft war. Der neue "2024 Napa Valley Rosé" ist seit dem 5. August erhältlich und kostet 90 US-Dollar für drei Flaschen.

Der Wein wird als "Hommage an den kalifornischen Sommer" beschrieben. Laut offizieller Ankündigung sollen zudem schon bald auch weitere Produkte des Labels nachbestückt werden.