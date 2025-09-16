Intime Einblicke: Jetzt schon?: Naomi Watts schreibt über Wechseljahre

In die Wechseljahre kommen - das verbinden viele Menschen primär mit dem Älterwerden. Doch was, wenn man gerade einmal 36 ist? Über diese Erfahrung berichtet Naomi Watts in ihrem Buch.
London - Als Naomi Watts im Alter von 36 Jahren beim Arzt sitzt, soll es eigentlich um die Familienplanung gehen. Schon länger belastete die heute 56-Jährige ein unerfüllter Kinderwunsch. Doch was sie dann von ihrem Arzt zu hören bekam, stellte vieles auf den Kopf: Mit gerade einmal 36 Jahren stand die britisch-australische Schauspielerin ("Mulholland Drive") vor den Wechseljahren. "Das ist doch was für Großmütter! Ich bin noch nicht einmal Mutter!", habe sie damals gesagt.