In einem Interview hat Jane Fonda sich über ihr Sexleben geäußert. Die 82-Jährige verriet außerdem, welcher ihrer drei Ex-Männer ihr Favorit war.

Wenn es um ihr Sexleben ging, hat Jane Fonda (82) sich nie zurückhaltend geäußert. Auch jetzt, im Alter von 82 Jahren, nicht. Die Schauspielerin sprach bei ihrem virtuellen Auftritt in der "The Ellen DeGeneres Show" mit Tiffany Haddish (40) über das Älterwerden. Haddish fragte ganz direkt: "Ich muss das wissen, weil du so gut aussiehst, hast du noch Sex? Hast du verrückten Sex?" Fonda gab darauf eine genauso direkte Antwort.

"Nein, null", erklärte sie. "Ich habe keine Zeit. Ich bin alt und hatte schon so viel davon. Ich brauche es jetzt gerade nicht, weil ich zu beschäftigt bin." Im nächsten Atemzug verriet sie außerdem, was einer ihrer Ex-Männer über das Sexleben dachte: "Mein Lieblings-Ex-Mann Ted Turner sagte immer: Wenn du zu lange wartest, wächst es zu. Ich glaube, er hat recht." Und die Schauspielerin fügte lachend hinzu: "Ich könnte keinen Sex mehr haben, selbst wenn ich wollte." Fonda war drei Mal verheiratet: von 1965 bis 1973 mit Roger Vadim, 1973 bis 1990 mit Tom Hayden und von 1991 bis 2001 mit Ted Turner.