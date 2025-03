Intimate: Comedyserie der Discounter-Macher kehrt bald zurück

1 Die Protagonisten aus "Intimate.": Bruno Alexander, Oskar Belton, Emil Belton, Leonard Fuchs und Max Mattis (v.l.n.r.). Foto: Joyn/Markus Hertrich

Der alltägliche Wahnsinn im Leben Zwanzigjähriger geht weiter: Schon Anfang April kehrt die abgedrehte Comedyserie "Intimate." zu Joyn zurück.











Nach dem Start der vierten "Die Discounter"-Staffel Ende vergangenen Jahres warten Fans von Titus-Darsteller Bruno Alexander (26) und Co. auf Comedy-Nachschub. ProSieben und Joyn haben jetzt auch bekannt gegeben, wann die zweite Staffel der Comedyserie "Intimate." startet. Am 1. April ist es so weit. Passend zum humoristischen Startdatum versprechen die Macher für die Fortsetzung: "Staffel 1 war nur ein Warm-up. Staffel 2 ist das, worauf ihr alle gewartet habt - nur noch schonungsloser und emotionaler."