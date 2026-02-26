Zur Rückkehr von "Bridgerton" sprechen die Serienstars Yerin Ha und Luke Thompson über die spektakulärsten Momente der neuen Staffel und die Vorzüge eines simplen Kostüms.
Die Netflix-Serie "Bridgerton" kehrt mit der zweiten Hälfte von Staffel vier auf die Bildschirme zurück. Fans und Zuschauer fragen sich vor dem Start der vier neuen Folgen am 26. Februar, ob Benedict Bridgerton (Luke Thompson, 37) und das Dienstmädchen Sophie (Yerin Ha, 28) letztlich entgegen den Erwartungen der feinen Londoner Gesellschaft zueinander finden werden. Kann sich Benedict für seine große Liebe entscheiden? Oder wartet er doch auf eine standesgemäße Partnerschaft?