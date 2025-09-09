Interview zur Hakenkreuzaffäre: Jurist kritisiert Auszählungpraxis im Landtag als unzulässig

Volker Haug ist Experte für die Landesverfassung Baden-Württembergs. Im Interview hat er die Hakenkreuzaffäre im Landtag analysiert. Welche Änderungen er fordert.
Wenn der Landtag nach den Sommerferien seine Arbeit wieder aufnimmt, werden die Fraktionen sich auch mit der Frage befassen, ob Landtagspräsidentin Muhterem Aras Fehler im Umgang mit der von dem SPD-Politiker Daniel Born ausgelösten Hakenkreuzaffäre gemacht hat und welche Konsequenzen sie daraus ziehen. Im Interview erläutert der Verfassungsrechtler Volker Haug die Rechtslage.