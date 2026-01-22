Kurz vor seinem 75. Geburtstag gewährt Phil Collins in einem BBC-Interview seltene Einblicke in seinen Gesundheitszustand. Der Genesis-Star spricht über fünf Knie-OPs, Nierenprobleme durch Alkohol und seine 24-Stunden-Pflegekraft - gibt sich aber auch kämpferisch.

Phil Collins, der am 30. Januar 75 Jahre alt wird, hat sich zu einem bemerkenswert offenen Interview bereiterklärt. Im Gespräch mit Moderatorin Zoe Ball (55) für die BBC-Two-Sendung "Eras - In Conversation" sprach der Genesis-Sänger und Schlagzeuger schonungslos über die gesundheitlichen Probleme, die ihn in den vergangenen Jahren zunehmend belastet haben.

"Alles, was schiefgehen konnte, ging schief" Dass Collins an Typ-2-Diabetes leidet und seit 2007 mit den Folgen einer Wirbelsäulenverletzung kämpft, ist bekannt. Doch nun enthüllt der Musiker laut "Daily Mail" in dem Gespräch weitere Details: Fünf Operationen an seinem Knie hat er bereits hinter sich, eine 24-Stunden-Pflegekraft wacht darüber, dass er seine Medikamente nimmt. Und seine Nieren? Die hätten durch übermäßigen Alkoholkonsum schwer gelitten, gibt Collins zu.

"Es ist ein fortlaufender Prozess", erklärt der Brite im Interview. "Ich hatte Probleme mit meinem Knie, alles, was schiefgehen konnte, ging auch schief." Im Krankenhaus habe er sich zudem mit Covid infiziert, seine Nieren begannen zu versagen. "Ich hatte wahrscheinlich zu viel getrunken, und deshalb waren meine Nieren kaputt. Alles schien zur gleichen Zeit zusammenzukommen."

Seinen Alkoholkonsum beschreibt Collins erstaunlich nüchtern: "Ich war keiner von diesen Typen, die die ganze Nacht durchgetrunken haben. Ich habe tagsüber getrunken, aber ich schätze, es war zu viel." Betrunken sei er nie gewesen, "obwohl ich ein paar Mal hingefallen bin". Aufgrund seiner Knie-OPs könne er heute zwar laufen, sei aber auf Hilfe, etwa durch Krücken, angewiesen.

Er blickt dankbar auf sein Leben zurück

Trotz aller Rückschläge blickt der fünffache Vater dankbar auf sein Leben. Zu seinen Kindern zählen unter anderem "Emily in Paris"-Star Lily Collins (36) sowie die Söhne Simon (49) und Nic (24), die beide in seine Fußstapfen als Schlagzeuger getreten sind. "Meine Kinder sind unglaublich ausgeglichen, wenn man bedenkt, was sie durchgemacht haben", sagt Collins. "Ich bin sehr, sehr stolz auf sie alle."

Besonders Sohn Nic habe ihn beeindruckt: 2017 übernahm dieser bei einem Genesis-Konzert im Londoner Hyde Park das Schlagzeug, als sein Vater wegen seiner Knie- und Rückenprobleme nicht mehr spielen konnte. "Er hat mich verdammt nochmal überrascht", erinnert sich Collins.

Auf die Frage nach seiner Zukunft zeigt sich der Musiker kämpferisch. Er habe noch einige halbfertige Songs in der Schublade. "Auch ein paar Sachen, die fertig geworden sind und die mir gefallen. Vielleicht steckt noch Leben in mir", scherzt er.

Der Wechsel vom Schlagzeuger zum Genesis-Frontmann nach dem Ausstieg von Peter Gabriel (75) sei rückblickend psychologisch schwierig gewesen - das Schlagzeug sei zuvor seine "Sicherheitsdecke" gewesen. "Plötzlich stehst du da vorne, nur mit dem Mikrofonständer. Du bist völlig exponiert." Trotz aller Kritik, die er in seinen produktivsten Jahren mit Genesis, seiner Solokarriere und einigen Kollaborationen einstecken musste, bereut Collins nichts. "Ich hätte nichts davon missen wollen", resümiert er. "Nicht für alles in der Welt." Im Jahr 2022 beendete Collins seine Karriere als Schlagzeuger, nachdem seine gesundheitlichen Beschwerden es ihm erschwerten, die Drumsticks zu halten. Im selben Jahr absolvierte Genesis ihre Abschiedstournee.