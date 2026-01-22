Kurz vor seinem 75. Geburtstag gewährt Phil Collins in einem BBC-Interview seltene Einblicke in seinen Gesundheitszustand. Der Genesis-Star spricht über fünf Knie-OPs, Nierenprobleme durch Alkohol und seine 24-Stunden-Pflegekraft - gibt sich aber auch kämpferisch.
Phil Collins, der am 30. Januar 75 Jahre alt wird, hat sich zu einem bemerkenswert offenen Interview bereiterklärt. Im Gespräch mit Moderatorin Zoe Ball (55) für die BBC-Two-Sendung "Eras - In Conversation" sprach der Genesis-Sänger und Schlagzeuger schonungslos über die gesundheitlichen Probleme, die ihn in den vergangenen Jahren zunehmend belastet haben.