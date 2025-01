Interview von Sohn Scott Eastwood: So geht es Clint Eastwood nach dem Tod seiner Partnerin

Berührende Solidaritätsgeste Die Simpsons zeigen Herz für L.A.-Brandopfer

Die Simpsons-Familie hat den von den verheerenden Waldbränden betroffenen Menschen in Los Angeles eine berührende Solidaritätsbotschaft gesendet. In einem speziellen Artwork halten Homer und Marge ein Banner mit der Aufschrift "We Love You LA!".