Don Johnson hat in einem Interview über seine langjährige Freundschaft mit Bruce Willis gesprochen. Dabei widmete der Schauspieler seinem erkrankten Kollegen emotionale Worte.

Don Johnson (75) und Bruce Willis (69) verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft. In einem Interview mit "Entertainment Tonight" anlässlich der Midseason-Premiere seiner erfolgreichen ABC-Dramaserie "Doctor Odyssey" sprach Johnson nun über seine Beziehung zu Willis und dessen aktuellen Gesundheitszustand.

"Wir sind beste Freunde und er hat gerade ein bisschen zu kämpfen, und ich möchte diesen Moment nutzen, um ihm Liebe zu schicken", sagte Johnson über den "Die Hard"-Star, wie die US-amerikanische Zeitschrift "People" berichtet.

Diagnose Demenz

Die Familie von Bruce Willis hatte im Februar 2023 bekannt gegeben, dass bei dem Schauspieler, der Ende März 70 Jahre alt wird, eine frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde. Ein Jahr zuvor hatten seine Angehörigen bereits mitgeteilt, dass Willis an Aphasie leide.

Im Interview mit "Entertainment Tonight" erinnerte sich Johnson auch daran, wie er sich vor Willis' Durchbruch mit der Serie "Moonlighting" für seinen Freund eingesetzt hat. Er habe sich dafür stark gemacht, dass Willis eine Rolle in der ersten Staffel seiner 1980er-Jahre-Serie "Miami Vice" bekam - mit Erfolg.

Erste TV-Rolle dank Johnson

"Es war seine erste Episodenrolle im Fernsehen, vor 'Moonlighting'", erzählte Johnson, während er auch darüber sprach, dass Willis' Tochter Rumer (36) nun einen Gastauftritt in "Doctor Odyssey" hat.

Zum ersten Einsatz ihres Vaters sagte Johnson: "Ich kannte ihn aus New York, wir gingen zusammen aus und er war lustig. Also rief ich unsere Casting-Direktorin von 'Miami Vice' an und sagte: 'Es gibt da einen Typen, der sich als Schauspieler durchschlägt, und du solltest ihn einladen und vorsprechen lassen, denn er ist wirklich witzig und ich glaube, er wäre gut'", fuhr Johnson fort. "Sie ließ ihn vorsprechen und besetzte ihn für die Rolle eines Frauenschlägers", erinnerte er sich.

Anfang Februar sagte Rumer Willis in der britischen Talkshow "Loose Women", dass es ihrem Vater "sehr gut" gehe. "Was so schön ist, ist die Art und Weise, wie wir uns gegenseitig unterstützen, denn wir sind wirklich eine Einheit", fügte sie über ihre Familie hinzu, zu der auch Mutter Demi Moore (62) und ihre Schwestern Scout Willis (33) und Tallulah Willis (31) gehören.