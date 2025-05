Interview: TV-Star Mark Keller wird 60

Am 5. Mai feiert Mark Keller seinen 60. Geburtstag. Im Interview blickt der "Bergdoktor"-Star auf seine Anfänge zurück und erinnert sich voller Dankbarkeit an seine Großmutter: "Meine Oma Hedwig war mein Ein und Alles."

"Ich weiß, dass ich mit 60 jetzt alt bin, auch wenn ich mich nicht so fühle", gesteht der Schauspieler pünktlich zu seinem Geburtstag am 5. Mai im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Die Zahl ist trotzdem da, und die Zeit rennt." Für den "Bergdoktor"-Star ist sein runder Geburtstag dennoch ein besonderer Anlass, mit Dankbarkeit zurückzublicken.

Besonders emotional wird Keller, wenn er über seine verstorbene Großmutter spricht. "Meine Oma Hedwig war mein Ein und Alles", erinnert er sich. "Nach dem Tod meiner Mutter hätte ich ohne sie wohl im Kinderheim landen können, aber sie nahm mich auf und zog mich wie ihren eigenen Sohn groß."

Der Wendepunkt in der "Rudi Carrell Show"

Kellers Mutter wurde nur 30 Jahre alt - für den jungen Mark ein schwerer Schicksalsschlag. Doch seine Großmutter wurde nicht nur seine wichtigste Bezugsperson, sondern auch die Wegbereiterin seiner Karriere. "Sie war immer für mich da und glaubte unerschütterlich an mich", so Keller. "Es war auch sie, die mich dazu ermutigte, mich für das Casting der 'Rudi Carrell Show' zu bewerben."

Diese Entscheidung sollte sein Leben für immer verändern. "Der wichtigste Moment in meinem Leben und für meine Karriere war sicherlich, als ich zu Rudi Carrell gegangen bin", erinnert sich Keller. Seine Großmutter hatte eine Aufnahme von ihm eingeschickt, und der junge Mark wurde zum Casting eingeladen. Mit seiner Interpretation von Dean Martins "Everybody Loves Somebody" gewann er die Show - vor zwölf Millionen Zuschauern.

"Nach diesem Erfolg erhielt Rudi Carrell einen Anruf von einem Regisseur, der ihn fragte, ob er mich auch als Schauspieler sehen würde", erzählt Keller. Als Carrell das bejahte, wurde er zum Casting für die Serie "Sterne des Südens" eingeladen. "Der Rest ist Geschichte - ich bekam die Hauptrolle und durfte durch die ganze Welt reisen."

Neues Album zum runden Geburtstag

Passend zu seinem 60. Geburtstag veröffentlichte Keller am 2. Mai sein neues Album "Songs Of My Life", auf dem auch "Everybody Loves Somebody" zu finden ist - jenes Lied, das den Startschuss für seine Karriere gab. "Eigentlich habe ich diesem Song - und meiner Oma - alles zu verdanken, was ich heute habe und mache", betont der Künstler.

Besonders bewegend für Keller: Auf dem Album ist auch der Song "60 Sommer" zu hören, den er gemeinsam mit seinen Söhnen Joshua und Aaron aufgenommen hat. "Der Titel ist für mich einerseits ein Rückblick, aber auch der Blick nach vorne", erklärt er. "Ich habe immer gesagt, ich habe noch zehn Sommer. Vielleicht schaffe ich all meine Pläne - Shows, Filme - in den nächsten zehn Jahren, weil nicht mehr so viel Zeit bleibt."

Geburtstagsfeier? Fehlanzeige

Große Feierlichkeiten zu seinem Ehrentag plant Keller übrigens nicht. "Im Moment bin ich auf Promotion-Tour und habe sogar an meinem Geburtstag eine Sendung bei RTL", verrät er. "Für mich ist es ein Tag wie jeder andere auch."