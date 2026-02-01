Umut Tekin musste als zweiter Kandidat das Dschungelcamp verlassen. Im Exit-Interview überrascht er mit einer klaren Prognose: Gil Ofarim wird "mit seiner ruhigen Art, mit der ruhigen Stimme und seiner Vergangenheit" Dschungelkönig.
Während Nicole Belstler-Boettcher (62) nach ihrem Dschungelcamp-Aus am Freitag noch kräftig gegen Gil Ofarim (43) austeilte und dessen Verhalten als "riesiges Schmierentheater" bezeichnete, zeichnet der nächste Ausgeschiedene ein völlig anderes Bild. Umut Tekin (28) musste am Samstag als zweiter Kandidat die RTL-Show verlassen - und überraschte im Exit-Interview mit einer klaren Prognose.