Interview mit Wibke Sommer : Das machen reiche Menschen anders

"Finanzielle Bildung ist die Lösung für viele selbst erschaffene Herausforderungen unserer Zeit", erklärt Finanzcoach und Investorin Wibke Sommer im Interview mit spot on news. Die Autorin des "Spiegel"-Bestsellers "Selflove Millionaire" (Kampenwand Verlag) verrät auch, wie sie es von der Bankkauffrau zur Millionärin geschafft hat und was reiche Menschen anders machen.

Liebe Frau Sommer, "über Geld spricht man nicht", heißt es allgemein. Warum ist dieses Thema oftmals tabuisiert?

Wibke Sommer: Geld, Erfolg und Sex sind die größten Tabuthemen unserer Gesellschaft. Tatsächlich sind genau das die Themen, die extrem von Scham und Schuld geprägt sind - mit dem meisten Mangelbewusstsein. Gerade Geld zeigt uns schonungslos, welche Glaubenssätze wir durch unsere Herkunftsfamilie bewusst oder unbewusst mitbekommen haben. Ist das hart verdiente Geld die Wurzel allen Übels, wird sich das auf dem Kontostand ablesen lassen. Neidgedanken und "Was denkt wohl der Nachbar?" zahlen auf die Tabuisierung ein. Sparen, Vorsorgen, Verzichten, das sauer verdiente Geld als Notgroschen für schlechte Zeiten zu horten, macht das Thema Geld auch nicht sonderlich interessant. All das, was wir bewusst oder unbewusst über Geld und finanziellen Erfolg denken, verkörpern wir in unserer individuellen Geldidentität. Finanzielle Bildung ist die Lösung für viele selbst erschaffene Herausforderungen unserer Zeit.

Lesen Sie auch

Sie richten sich mit Ihrem Buch "Selflove Millionaire" vor allem an Frauen. Welche Glaubenssätze und Missverständnisse beim Thema Finanzen sind typisch weiblich?

Sommer: Historisch gesehen haben Frauen sich schon immer arrangiert mit wenig Geld klarzukommen. Frauen, die in einer Familie aufgewachsen sind, in der größere Geldentscheidungen ausschließlich vom Vater getroffen wurden und die Mutter nur wenig eigenes Geld zur Verfügung hatte, haben oft unbewusst dieses Rollenbild übernommen. Den eigenen Wert über Fleiß und Leistung zu definieren, wurde uns bereits in frühester Kindheit zum Beispiel über die Schule vermittelt. Bescheiden und pflichterfüllt stellen gerade Frauen Geld über sich und ihre eigenen Bedürfnisse. Noch heute verzichten viele Frauen auf eigenes Einkommen und Karriere, um in das Rollenbild einer guten Mutter zu passen. Dabei wird jedoch diese wichtige und schöne Tätigkeit der Lebensbegleitung der eigenen Kinder oft immer noch nicht gleichwertig zur Karriere des Mannes gesehen. Sich Geld zu erlauben und auch das Geld des Mannes zu nutzen, scheint absonderlich. Dabei täte ein Paradigmenwechsel in diesem Bereich wirklich gut, um unsere Kinder mit einem gestärkten Füllebewusstsein aufwachsen zu lassen.

Wie haben Sie sich selbst davon frei gemacht?

Sommer: Als Bankkauffrau lernte ich Bank und eben nicht Geld. Leider ist der Banker selbst nicht wohlhabend. Hast du das mal hinterfragt? Ich schon. Ich erforschte eine Grundfrage unserer Gesellschaft: Was machen reiche Menschen anders? Sie arbeiten nicht für Geld. Reiche Menschen lassen ihr Geld für sich arbeiten. Das sitzt und regt zum Umdenken an. Sparen, vorsorgen, verzichten, das sauer verdiente Geld als Notgroschen für schlechte Zeiten zu horten, macht dich nicht reich. Fühlt sich tatsächlich auch nicht reich an. Der Glaube an Verzicht und Mangel konterkariert alle universellen Gesetze.

Ich hatte eine Million Träume und keine Ahnung, wie ich sie jemals erreichen sollte. Ich lebte in meinem selbst erschaffenen goldenen Käfig. "Sei doch mal zufrieden", war das Feedback meines Umfelds. "Euch geht es doch gut." Ja, wir hatten alles! Tolles Haus, zwei schöne Urlaube im Jahr, mein Mann hat als Ingenieur sehr gut verdient und die beiden Girls waren auf der Privatschule. Das Leben der Anderen. Ein vorbestimmtes Leben. Weil man es so macht. Ich war innerlich leer, unerfüllt und unzufrieden. Nachts lag ich schlaflos heulend im Bett. Heute weiß ich, dass es diese Unzufriedenheit braucht, um überhaupt bereit zu sein, etwas verändern zu wollen. Wenn wir uns immer zufriedengeben und faule Kompromisse akzeptieren, dann wird sich nichts ändern. Leben bedeutet Entwicklung. Wachstum. Wollen. Wachsen wollen. Etwas verändern wollen. Über dich hinauswachsen wollen. Oder ist es gemütlicher, nichts zu tun und sich einer Ersatzbefriedigung hinzugeben? Ich war bereit radikal ehrlich hinzuschauen und habe es tatsächlich auch getan. Der Rest ist Geschichte.

Steht der Weg, den Sie gegangen sind, allen Frauen offen?

Sommer: Ja, ja, ja! Das Leben selbst zeigt uns schon sehr genau, wo wir immer gerne bereit sind, faule Kompromisse einzugehen. Die eigenen Bedürfnisse immer wieder hintenanzustellen und des lieben Friedens willen Erwartungen anderer zu erfüllen und brav unser Leben selber zu limitieren, wird hintenraus weder Leichtigkeit, Glück und Erfüllung bringen. Diese mangelnde Selbstwahrnehmung führt uns eher in den nächsten Burnout. Die Entscheidung mutig zu hinterfragen und sich selber endlich wieder zu fühlen, kann und darf jede Frau und auch jeder Mann individuell für sich treffen. Sich selbst und das eigene Leben zur Priorität zu machen, bedeutet Eigenverantwortung für das eigene Tun zu übernehmen. Es ist eine Entscheidung, die alles verändert und für jeden zwar nicht bequem, aber möglich ist.

Vorsorgeprodukte wie Lebensversicherungen bezeichnen Sie als "Geldvernichtungsmaschine". Warum ist Sparen der falsche Weg, um Geld zu vermehren?

Sommer: Wenn Sparen und Verzicht die beste Option wäre, dann wären doch alle reich. Oder? Die Realität sieht anders aus. Mangelnde finanzielle Bildung führt zu schlechten finanziellen Entscheidungen aus einem es "nicht-besser-wissen" heraus. Finanzielle Bildung bekommt eine ganz neue Qualität, wenn du realisierst, dass Inflation nicht nur unsere Kaufkraft schmelzen lässt, wie Eiswürfel in der Sonne, sondern Inflation deine kostbare Lebenszeit entwertet. Wir dürfen und müssen unsere Finanzen zur Chefsache erklären und 100% Eigenverantwortung für diesen wichtigen Lebensbereich übernehmen. Ein Ja zu Geld ist ein Ja zu uns selbst. Jeder steht im Leben an einem anderen Punkt. Und genau das ist die Startrampe für eine komplett neue Beziehung zu Geld und finanziellem Erfolg.

Was würden Sie heute einer Durchschnittsverdienerin raten, die sich dazu entscheidet, das Geldspiel neu zu spielen?

Sommer: Die meisten Menschen nähren noch im Erwachsenenalter die Verbote ihrer Kindheit. "Sei nicht zu viel, zu laut, zu wild. Sei schön fleißig. Was denken die Nachbarn?" Sie haben gelernt, brav und angepasst zu sein, um nur nicht anzuecken. Durch Unterlassung wird sich nichts ändern. Es ist immer die eigene Entscheidung. Manchmal scheint es leichter alles beim Alten zu lassen, statt mutig neue Entscheidungen zu treffen. Unser heutiges Leben ist die Summe der Entscheidungen in der Vergangenheit. Großartig. Es braucht eine gewisse Unzufriedenheit, um überhaupt bereit zu sein, etwas verändern zu wollen. An finanzieller Bildung kommen wir alle nicht vorbei. Im ersten Schritt ist es vielleicht ein Erfolgsbuch, das dazu ermutigt über die eigenen Möglichkeiten neu zu denken und Neues überhaupt für möglich zu halten. Die beste Investition mit der besten Rendite ist nicht die nächste Schnell-reich-werden-Strategie. Die Investition mit der besten Rendite ist die Investition in uns selbst und in finanzielle Bildung.

Was bedeutet Geld für Sie? Was genießen Sie am meisten an Ihrem Leben?

Sommer: Meine Beziehung zu Geld ist die schönste Liebesgeschichte zu mir selbst. Erlaubnis, Selbstermächtigung und Eigenverantwortung. Dieses Ja zu diesem bis dahin noch nicht gelebten Potenzial. Reisen ohne Zeit- und Geldlimit. Meinen Kindern die Schönheit der Welt zeigen. Wirklich wahrhaftig Leben. Mich jeden Tag mit Schönheit umgeben und diese Welt voller Wunder mit neuen Augen sehen. Es ist das größte Geschenk, das ich mir und meiner Familie machen konnte. In Wahrheit geht es gar nicht um Geld. Es ist die Freiheit, die wir heute leben dürfen. Das Kapitel eins in meinem neuen "Spiegel"-Bestseller heißt: "Gewinner starten, bevor sie bereit sind." Los geht's.