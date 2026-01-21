1 Trump beharrte zuletzt darauf, dass die USA Grönland für die nationale Sicherheit besitzen müssten. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Donald Trump hält sich zunächst bedeckt dazu, wie genau eine mögliche Übereinkunft zu Grönland aussehen könnte. Aber sie sei „für immer", sagt er in einem Interview.











US-Präsident Donald Trump sieht sich auf dem Weg zu einer dauerhaften Vereinbarung zu Grönland. In einem Interview des US-Senders CNBC bekräftigte er, dass es Grundzüge einer Übereinkunft gebe. Zugleich wollte Trump sich nicht zu Details äußern. Es sei „etwas komplex“, sagte Trump auf die Frage, ob es um Eigentum oder etwas anderes gehe. Die angedachte Vereinbarung sei aber „für immer“ ausgelegt. Dabei gehe es unter anderem um Sicherheitsfragen.