Stuttgart - Fabian Hambüchen hat viel zu erzählen bei seinem Besuch in der Redaktion unserer Zeitung. Der deutsche Turnheld und Olympiasieger von 2016 in Rio de Janeiro ist offizieller Botschafter der Weltmeisterschaft in der Stuttgarter Schleyerhalle (4. bis 13. Oktober) – und zeigt als solcher wie gewohnt eine klare Kante zu den aktuellen Themen rund um seinen Sport.