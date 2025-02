Interview mit Schauspielerin Gesine Cukrowski: „Ich sah aus wie Annika, fühlte mich aber wie Pippi Langstrumpf“

13 Gesine Cukrowski bei ihrem autobiografischen Monolog „Ich bin Astrid aus Småland“ Foto: /Elke Niedringhaus-Haasper

Die Film- und Fernsehschauspielerin Gesine Cukrowski gastiert in Fellbach mit ihrem Programm „Ich bin Astrid aus Småland“. Im Interview spricht sie über die Kinderbuchautorin Lindgren, über ihre positiven „Traumschiff“-Erfahrungen und warum sie in einem Film die Rolle der „Eierstöcke“ übernommen hat.











Link kopiert



Sie gehört zu den renommiertesten Schauspielerinnen in Deutschland, ist bekannt aus Filmen und Fernsehserien, war an der Seite von Ulrich Mühe in „Der letzte Zeuge“ oder jüngst in zwei Staffeln als Hotelchefin in „Hotel Mondial“ zu sehen. Nun kommt Gesine Cukrowski am 12. und 13. Februar mit ihrem Programm „Ich bin Astrid aus Småland“ nach Fellbach. Kurz vor ihrem Gastspiel in der Schwabenlandhalle erläutert die 56-jährige engagierte Feministin, was sie an der schwedischen Autorin so schätzt.