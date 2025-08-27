Interview mit Sami Khedira: „Der Porsche Fußball Cup ist ein Herzensprojekt“

Sami Khedira ist seit 2018 Markenbotschafter von Porsche und tritt dabei insbesondere für die Jugendförderung „Turbo für Talente“ auf.
Am 6. und 7. September findet zum fünften Mal der Porsche Fußball Cup statt. Acht Mannschaften aus Europa treten gegeneinander an und zeigen hochwertigen Jugendfußball: Porsche-Markenbotschafter Sami Khedira freut sich auf das hochklassige U15-Turnier beim VfB Stuttgart. Im Interview mit dem „Porsche Newsroom“ spricht er über die Besonderheit des Porsche Fußball Cup und warum dieser für die Entwicklung der Nachwuchsspieler so wichtig ist.