Lady Gaga wurde im Alter von 19 Jahren mehrmals vergewaltigt. Wie sie im Gespräch mit Oprah Winfrey offenbarte, führte dies zu Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Sängerin Lady Gaga (33, "A Star Is Born") erlebte mit 19 Jahren einen Albtraum. Gleich mehrmals wurde die gebürtige New Yorkerin damals vergewaltigt. Im Gespräch mit Talkmasterin Oprah Winfrey (65, "Die Farbe Lila") offenbarte sie dem "The Oprah Magazine" zufolge am Wochenende die dramatischen Folgen, die in Form einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) zutage traten.

"Ich wurde mehrmals vergewaltigt, als ich 19 Jahre alt war", sagte Gaga am Samstag während der ersten Veranstaltung im Rahmen von Winfreys "2020 Vision: Your Life in Focus"-Tour in Fort Lauderdale. Der Star, der mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, habe das Trauma nicht verarbeitet und "als Ergebnis der Vergewaltigungen" PTBS entwickelt.

Der Star war komplett hilflos

"Ich hatte niemanden, der mir half, ich hatte keinen Therapeuten, ich hatte keinen Psychiater, ich hatte keinen Arzt, der mir da durchhalf", sagte die "Shallow"-Sängerin weiter. Sie sei einfach plötzlich ein Star geworden, der die Welt bereist und vom Hotelzimmer über die Tiefgarage in die Limo und zur Bühne hastet. Mit den Folgen ihrer Erlebnisse habe sie sich schlicht "nie beschäftigt".

Irgendwann fing die 33-Jährige nach eigener Aussage an, in ihrem ganzen Körper "unglaublichen, intensiven Schmerz" zu spüren. Dieser habe das schlimme Gefühl direkt nach der Vergewaltigung imitiert, so Gaga, die im Herbst 2017 bereits erklärte, an Fibromyalgie zu leiden. Dabei handelt es sich um eine chronische Krankheit, die Muskel- und Gelenkschmerzen verursacht.

Die Identität ihres Peinigers hält Gaga geheim

Wer die US-Amerikanerin vor vielen Jahren mehrmals vergewaltigt hat, will sie nicht verraten, um ihr Trauma nicht noch einmal durchleben zu müssen. Auf der Bühne in Florida sagte sie zu Oprah Winfrey: "Das ist meine persönliche Entscheidung. Ich hoffe, dass die Welt das respektiert."