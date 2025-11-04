Interview mit Moderator Jason Giuranna: Tipps zur Kommunikation mit gehörlosen Menschen

Für Gehörlose ist die Kommunikation mit Hörenden eine alltägliche Herausforderung. "Sehen statt Hören"-Moderator Jason Giuranna gibt im Interview Tipps für mehr Verständnis - auch ohne Gebärdensprache - und verrät, was er sich von Hörenden wünscht.
"Es gibt eigentlich nur eine große Herausforderung für uns taube Menschen - und das ist die Kommunikation", erklärt Jason Giuranna (geb. 1997). Der Moderator präsentiert die inklusive Sendung "Sehen statt Hören" im BR. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news gibt er Tipps zur Kommunikation und warnt, was Hörende unbedingt vermeiden sollten.