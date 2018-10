Interview mit Migrationsforscher Ralph Ghadban Wie gefährlich arabische Clans wirklich sind

Von Antje Hildebrandt 18. Oktober 2018 - 12:50 Uhr

Handwerker übermalen das Wandbild des ermordeten Intensivtäters Nidal R. am Tempelhofer Feld. Nidal R. war in der Nähe von bislang unbekannten Tätern erschossen worden. Die Arbeiten erfolgten unter Polizeischutz. Foto: dpa

Kaum einer kennt die arabischen Clans in Berlin so gut wie Ralph Ghadban. In den achtziger Jahren hat er viele von ihnen als Sozialarbeiter betreut. Jetzt hat er ein Buch über sie geschrieben und wirft der Politik vor, sie habe die Herrschaft der Clans erst ermöglicht. Wir haben mit ihm gesprochen.

