Am 10. Oktober erscheint posthum das letzte Album von AnNa R. Unter dem Titel "Mut zur Liebe" blickt ihr musikalischer Partner Manne Uhlig im Interview auf die Fertigstellung zurück und spricht über das Vermächtnis der verstorbenen Sängerin.
Der Tod der Sängerin AnNa R. (1969-2025) im Alter von 55 Jahren wurde am 17. März auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben. Die Nachricht erschütterte die Musikwelt und löste eine Welle des Mitgefühls aus. Ihr Kreativpartner Manne Uhlig hatte vor dem Tod der vormaligen Stimme von Rosenstolz, Gleis 8 und Silly mit der Musikerin an ihrem Album "Mut zur Liebe" gearbeitet, das nun posthum erscheint.