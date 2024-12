Interview mit Influencerin: Bianca Heinicke über Social Media: Wäre für eine Altersbeschränkung

1 Influencerin Bianca Heinicke hat auch die Schattenseiten von Social Media erlebt. Foto: Imago images/Andreas Gora

Influencerin Bianca Heinicke hat in einem Interview über ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit nach ihrer Auszeit und den Umgang mit Social Media berichtet. Dabei sprach sie sich auch für eine Altersbeschränkung aus.











Link kopiert



Bianca Heinicke (31) hatte sich mit der Trennung von Ehemann Julian Claßen (31) im Mai 2022 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im April 2024 meldete sie sich zurück. Sie gab bekannt, ihr Pseudonym "BibisBeautyPalace" ablegen zu wollen und tritt seither wieder unter ihrem Klarnamen auf. Im Juli 2024 launchte sie einen Blog zu Themen wie Veganismus und Meditation und startete im Herbst einen eigenen Podcast mit Partner Timothy Hill. Im Interview mit dem "Spiegel" erklärte sie nun zu ihrer Auszeit: "In meinem Leben hatte sich zum damaligen Zeitpunkt viel verändert, vor allem privat, durch die Trennung von Julian. Ich hatte das Gefühl, dass ich gar nicht weiß, wer ich bin. Ich war Ende zwanzig und habe mich gefragt: 'Was will ich eigentlich?' Ich musste die Pause-Taste drücken."