Tom Holland hat in einem Interview bestätigt, dass er und Zendaya verheiratet sind. Damit beendet der "Spider-Man"-Star monatelange Spekulationen. Im Gespräch sprach er auch offen über die Stärke der Beziehung.

Tom Holland (30) und Zendaya (29) sind verheiratet. Das hat der britische Schauspieler in einem Interview bestätigt, das das Magazin "Esquire U.K." am Dienstag (16. Juni) veröffentlichte und für dessen Titelseite Holland posierte. Damit beendet der "Spider-Man"-Darsteller monatelange Spekulationen über eine bereits gefeierte Hochzeit des Paares.

Auf die Frage, ob er Familienmitglieder über KI-generierte Bilder habe informieren müssen, die ihn und Zendaya angeblich bei ihrer Trauung zeigten, antwortete Holland: "Nein, weil sie alle dabei waren." Mehr wolle er dazu nicht sagen: "Mehr werdet ihr dazu nicht erfahren." Damit bestätigte der Schauspieler erstmals offiziell, was Zendayas Stylist Law Roach bereits im März behauptet hatte - dass das Paar längst geheiratet habe.

"Ich habe meinen Menschen gefunden"

Im Gespräch mit "Esquire U.K." sprach Holland auch über die Stabilität seiner Beziehung. "Unser Geschäft kann sehr stressige Situationen mit sich bringen, und es ist wirklich schön, das Fundament einer Beziehung zu haben, die die Zeit überdauert", sagte er der Zeitschrift. "Wir können uns auf eine Weise unterstützen, wie es nur wir können, weil nur wir wirklich verstehen, wie es ist, dieses Leben zu führen." Das sei ein großes Privileg, denn er könne sich nicht vorstellen, so etwas mit jemand anderem zu haben.

An anderer Stelle wurde der Schauspieler noch persönlicher: "Für mich gilt: Ich habe meinen Menschen gefunden. Sie ist meine beste Freundin, und ich bin so glücklich wie nie zuvor, wenn ich mit ihr zusammen bin." Er habe sich zudem "noch nie so unterstützt und sicher gefühlt, niemals". Diese Geborgenheit kenne er allenfalls aus seiner Kindheit.

Kennengelernt hatten sich die beiden 2017 bei den Dreharbeiten zum Superhelden-Film "Spider-Man: Homecoming". Ihre Beziehung machten Holland und Zendaya 2021 öffentlich. Am Montag (15. Juni) zeigten sich die beiden in Madrid erstmals seit vier Jahren wieder gemeinsam auf einem roten Teppich.

Zwei Blockbuster mit Zendaya

Aktuell ist Holland viel auf Werbetour: Er bewirbt zwei große Sommerfilme - "The Odyssey" startet am 17. Juli in den Kinos, "Spider-Man: Brand New Day" folgt am 31. Juli. In beiden Produktionen ist auch Zendaya zu sehen. In "The Odyssey" spielt sie die griechische Göttin Athene, in "Brand New Day" schlüpft sie erneut in die Rolle der Michelle "M.J." Jones.

Im Podcast "Good Hang" von Amy Poehler hatte Holland am 2. Juni bereits über die Zusammenarbeit mit seiner Partnerin geschwärmt. "Was ich daran liebe, ihr als Schauspielerin bei der Arbeit zuzusehen, ist, dass sie einfach furchtlos ist", sagte er. Sie sei voll und ganz dabei, ganz nach dem Motto: "Ich gebe alles."

Auch ihre Wandelbarkeit beeindrucke ihn: In "The Drama" als Emma liefere sie eine völlig andere Darbietung ab, als als Rue in "Euphoria", "aber mit nicht weniger Entschlossenheit, Leidenschaft oder Antrieb". Sein Fazit fiel eindeutig aus: "Ich halte sie für die beste Schauspielerin überhaupt, ich glaube wirklich, dass sie etwas Besonderes hat."