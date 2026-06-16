Tom Holland hat in einem Interview bestätigt, dass er und Zendaya verheiratet sind. Damit beendet der "Spider-Man"-Star monatelange Spekulationen. Im Gespräch sprach er auch offen über die Stärke der Beziehung.
Tom Holland (30) und Zendaya (29) sind verheiratet. Das hat der britische Schauspieler in einem Interview bestätigt, das das Magazin "Esquire U.K." am Dienstag (16. Juni) veröffentlichte und für dessen Titelseite Holland posierte. Damit beendet der "Spider-Man"-Darsteller monatelange Spekulationen über eine bereits gefeierte Hochzeit des Paares.