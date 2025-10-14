Interview mit Erez Rozen: Worauf es bei der Parfumwahl wirklich ankommt

Mit Zielinski & Rozen bringt Erez Rozen die Familientradition des 1905 in Jaffa gegründeten Parfümateliers nach Deutschland. Im Interview erklärt der Parfümeur, was seine Düfte besonders macht - und wie man den richtigen Duft für sich selbst entdeckt.
"Ein Duft passt dann am besten, wenn er sich vollkommen natürlich anfühlt", sagt Erez Rozen. Am Montag feierte die Nischenmarke Zielinski & Rozen ihren Deutschland-Launch im Amano Hotel Berlin. Das traditionsreiche Parfümatelier wird heute von Rozen gemeinsam mit seiner Frau Lea geführt.