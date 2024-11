Interview mit dem Mercedes-Sportchef: Toto Wolff: „Deutschland hat noch den Kater nach den Schumacher-Jahren“

1 Toto Wolff ist schon seit elf Jahren Motorsportchef bei Mercedes. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff (52) spricht über die Situation seines Formel-1-Teams, seine Bedenken gegenüber Homeoffice, die Krise der deutschen Automobilwirtschaft – und darüber, warum Deutschland keinen Grand Prix mehr hat.











Am Samstag jährt sich der erste Konstrukteurs-Weltmeistertitel für Mercedes in der Formel 1 zum zehnten Mal. Achtmal in Serie war die Mannschaft von Motorsportchef Toto Wolff erfolgreich, dazu stellte sie siebenmal den Einzelchampion. Nach einem Durchhänger orientieren sich die Silberpfeile jetzt in der Königsklasse des Motorsports wieder Richtung Spitze. Im Gespräch vor dem Grand Prix in Las Vegas/USA am Sonntag (7 Uhr deutscher Zeit) erklärt Wolff, was sich nach den großen Erfolgen verändert hat.