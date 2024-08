Interview mit Carsten Maschmeyer: Die Höhle der Löwen: Dieses Comeback sorgt für besondere Dynamik

Zum zehnjährigen Jubiläum der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" (ab 2. September bei VOX und RTL+) kehren die beiden Ur-Löwen Frank Thelen (48) und Jochen Schweizer (67) zurück. Letzterer sorgte mit seinem Ausstieg 2016 für ein gewaltiges Medienecho. Ein mit der Produktion vertrauter Insider sprach damals von einem "Ego-Problem" des Erlebnis-Experten. "Das Verhältnis zwischen ihm und den anderen vier Löwen in den letzten Wochen kann man durchaus als zerrüttet bezeichnen", hieß es weiter.

Carsten Maschmeyer hat sich auf das Wiedersehen gefreut

Ist jetzt acht Jahre später alles vergeben und vergessen? "Es war ein wenig nostalgisch, wieder in dieser damaligen Konstellation vor den Gründerinnen und Gründern zu sitzen, hatte aber auch besondere Dynamiken", erklärt Carsten Maschmeyer (65) im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Er könne nicht für die anderen sprechen, aber er habe sich auf das Wiedersehen gefreut. "Die Drehs mit den beiden haben mir viel Spaß gemacht." Maschmeyer gehört seit 2016 zum Löwen-Rudel.

Thelen stieg 2019 aus der Erfolgsshow aus. "Ich begegne ihm hin und wieder auf Events", erklärt Maschmeyer weiter. Schweizer habe er zuletzt beim Adele-Konzert in München getroffen. Würde er ein langfristiges Comeback seiner Ex-Kollegen begrüßen? "Beide bringen langjährige Unternehmererfahrung und Investoren-Expertise mit - beides haben aber die meisten der aktuellen Löwen-Besetzung auch. Am Ende müssen das die Produktion und der Sender entscheiden", gibt sich Maschmeyer diplomatisch.

In diesem Gebiet ist Judith Williams super

Fest im Rudel zurück ist dagegen nach einer einjährigen Pause Judith Williams (52). "Judith ist ein erfahrener Teleshoppingprofi, mit absolutem Schwerpunkt auf Beautyprodukte. In diesem Gebiet ist sie super. Schön, dass ihr die Höhle gefehlt hat. Ich freue mich, dass sie wieder da ist", schwärmt Maschmeyer.

Auch über die "Neuzugänge" Janna Ensthaler (40), Tijen Onaran (39) und Tillman Schulz (34) findet er nur lobende Worte: "Alle drei sorgen für eine andere Dynamik in der Sendung. Tijen bringt mit ihrer provokanten Haltung Abwechslung in der Höhle. Tillman ist natürlich ein absoluter Food-Experte und Janna geht mit viel Empathie und Fingerspitzengefühl sowie Startup-Fonds-Expertise an die Gründerinnen und Gründer heran."

Diesen Ex-Löwen wünscht sich Carsten Maschmeyer zurück

Dennoch trauert er einem Ex-Löwen besonders nach. Nico Rosberg (39). Der Formel-1-Weltmeister stieg 2022 aus der Gründershow aus. "Wir sind auch privat befreundet und treffen uns öfter in Südfrankreich. Auch heute tauschen wir uns noch intensiv zu Investments aus und den Entwicklungen der Startup-Szene", so Maschmeyer.

Es wäre auch "ein schöner Twist, wenn es erfolgreiche Gründerinnen und Gründer aus den letzten Jahren 'Die Höhle der Löwen' auf einen unserer Sessel schaffen würden. Es gäbe doch nichts Schöneres als eine Transformation zum Investor, der dort sitzt, wo alles begann und wo er oder sie früher selbst gepitcht hat."

Wie geht es mit "Die Höhle der Löwen" weiter?

Der 65-Jährige hofft auf noch viele weitere Pitchs in der Zukunft. Er glaube fest daran, dass es die Show auch weitere zehn Jahre im Fernsehen geben wird. Schließlich schaffe es kein anderes Format, "Unternehmertum so unterhaltsam und verständlich in die deutschen Wohnzimmer zu bringen. In meinem Investoren-Alltag begegne ich immer wieder jungen Menschen, die von der 'Höhle der Löwen' inspiriert wurden, selbst etwas zu gründen. Das ist etwas ganz Besonderes, das mein Unternehmer-Herz höherschlagen lässt."

Und wie sieht seine persönliche Zukunft bei "Die Höhle der Löwen" aus? "Solange es mir weiter großen Spaß macht, tolle innovative Startups auftreten, die Zuschauer zufrieden sind, bleibe ich dabei", verspricht der Unternehmer.