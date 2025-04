Interview mit Ärztin Marion Kiechle: Wie Männer ihre Lebenserwartung erhöhen können

2 Ein gesunder Lebensstil wirkt sich positiv auf die Lebenserwartung von Männern aus. Foto: Gorodenkoff / Shutterstock.com

Die Ärztin Prof. Dr. Marion Kiechle und Journalistin Julie Gorkow klären in ihrem Buch "All About Men" über Männergesundheit auf. Im Interview verrät Kiechle, wie Männer ihre Lebenserwartung erhöhen können und was der Auslöser für Haarausfall ist.











Link kopiert



Braucht es ein Buch über Männergesundheit? Für die Ärztin Prof. Dr. Marion Kiechle und Journalistin Julie Gorkow ist die Antwort: Ja, braucht es. Zusammen haben sie das Buch "All About Men" (GU Verlag) geschrieben, um mehr Bewusstsein für das Thema zu schaffen und über Vorurteile aufzuklären. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt Prof. Dr. Marion Kiechle, wie Männer ihre Lebenserwartung erhöhen können, was der Auslöser für Haarausfall ist und warum sie das "schwache Geschlecht" sind.