Acht Jahre nach seinem letzten "Sing meinen Song"-Auftritt ist Mark Forster für die 13. Staffel zurück - als veränderter Mensch. Im Interview spricht der Popsänger über sein neues, echteres Ich und sein zweites Leben als Internet-Meme.
Cap mit breitem Schirm, dazu Brille und Hits wie "Chöre" - so haben viele Mark Forster (43) immer noch vor Augen. Dabei hat der Sänger dieses Bild längst hinter sich gelassen: Mit seinem letzten Album schlug der Popsänger 2023 ein neues, reflektierteres Kapitel auf, parallel verschwand die markante gerade Cap zugunsten eines gebogenen Schirms. Auf TikTok und Instagram ist Forster dennoch zur Symbolfigur des "typisch deutschen Spießers" geworden, ungewollter Held unzähliger Memes über seine "Kartoffeligkeit", der morgens Dinge wie "Jetzt aber raus aus den Federn!" sagt. Mit diesem neuen Ruf ist er nun nach acht Jahren zurück bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (seine Folge am 5. Mai um 20:15 Uhr bei Vox, auch via RTL+).