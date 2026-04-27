Interview kurz vor dem 80. Geburtstag: Carl Gustaf von Schweden findet es schwer, ständig König zu sein

Ungewohnt offene Worte hat König Carl XVI. Gustaf über seinen royalen Alltag gefunden. Er sei ständig im Amt, was er als "schwer" bezeichnete. Zudem ist die Aufgabe nach seinen Schilderungen mit der Zeit anspruchsvoller geworden.

Kurz vor seinem 80. Geburtstag am 30. April hat der schwedische König Carl XVI. Gustaf (79) offen über die Herausforderungen seines Amtes gesprochen. Im Interview mit der Zeitung "Svenska Dagbladet" betonte er, dass es "schwer" sei, Monarch zu sein - und die Anforderungen über die Jahre gestiegen sind.

"Ich bin die ganze Zeit König" "Ich bin die ganze Zeit König. Du musst es sein", sagte der 79-Jährige, der in diesem Jahr nicht nur runden Geburtstag, sondern auch noch goldene Hochzeit mit Königin Silvia (82) feiern kann. "Du kannst nicht zurücktreten, das Land verlassen." Das würden auch andere Führungspersonen kennen: "Aber es ist wie bei jedem anderen CEO oder Bischof. Wenn du Bischof bist, bist du es. Die ganze Zeit." Die vielen Termine für die Krone müssten zudem mit dem Privatleben vereinbart werden: "Und gleichzeitig hat man ja auch eine Familie."

Zudem beschrieb Carl Gustaf, wie sehr sich die Ansprüche verändert haben. Es sei völlig anders, heutzutage König zu sein als zu seiner Thronbesteigung am 15. September 1973. So müsse man sich immer schneller über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden halten. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Fake-Nachrichten. Die Verantwortung des Königs werde in unruhigen Zeiten zudem umso schwieriger. Und obwohl die Unruhen in der Welt Schweden noch nicht erreicht haben, so würden sie doch näherkommen. "Deshalb müssen wir wachsamer und besser informiert sein. Das gilt nicht nur für mich als König, sondern für jede Familie, jeden Menschen in Schweden."

Er will weitermachen, "solange ich die Energie habe"

Trotz der gestiegenen Intensität seines royalen Alltags denkt der König offenbar noch nicht daran, sich zurückzuziehen, wie es etwa Kolleginnen in Dänemark und den Niederlanden gemacht haben. "Solange ich die Energie habe", werde er weitermachen, erklärte der bald 80-Jährige.

Dabei weiß er wohl, dass er mit Kronprinzessin Victoria (48) eine würdige Nachfolgerin hätte. Er lobte, wie sich seine Tochter auf ihre künftige Rolle als Königin vorbereitet: "Sie ist noch ehrgeiziger. Bereitet sich in verschiedenen Bereichen hervorragend vor. Zuletzt als Offizierin in verschiedenen Waffengattungen. Sie ist stark."

Offizielle und private Feiern

Derweil laufen die Vorbereitungen auf die Feierlichkeiten zum 80. Ehrentag. Wie "Aftonbladet" berichtete, wird es neben dem offiziellen Programm in Stockholm mit militärischer Ehrenwache, einem Überflug der schwedischen Luftwaffe und einem Abendessen im Kreise von Mitgliedern weiterer Königshäuser aus aller Welt auch eine private Feier geben. Dabei will der König mit einigen seiner engsten Freunde feiern.