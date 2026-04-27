Interview kurz vor dem 80. Geburtstag: Carl Gustaf von Schweden findet es schwer, ständig König zu sein

Ungewohnt offene Worte hat König Carl XVI. Gustaf über seinen royalen Alltag gefunden. Er sei ständig im Amt, was er als "schwer" bezeichnete. Zudem ist die Aufgabe nach seinen Schilderungen mit der Zeit anspruchsvoller geworden.
Kurz vor seinem 80. Geburtstag am 30. April hat der schwedische König Carl XVI. Gustaf (79) offen über die Herausforderungen seines Amtes gesprochen. Im Interview mit der Zeitung "Svenska Dagbladet" betonte er, dass es "schwer" sei, Monarch zu sein - und die Anforderungen über die Jahre gestiegen sind.