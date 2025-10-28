In einem Interview verrät die ehemalige First Lady Michelle Obama, wie sich ihre romantischen Momente mit Barack Obama nach 33 Jahren Ehe verändert haben - und warum sie jetzt eine strikte Regel hat.
Die Zeiten, in denen Michelle Obama (61) sich für Staatsempfänge im Weißen Haus in Designerroben warf und sich wie Cinderella auf dem Ball fühlte, sind vorbei. Nach über drei Jahrzehnten Ehe mit Barack Obama (64) haben sich die romantischen Abende des Paares grundlegend gewandelt - und das klingt überraschend bodenständig.