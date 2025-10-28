In einem Interview verrät die ehemalige First Lady Michelle Obama, wie sich ihre romantischen Momente mit Barack Obama nach 33 Jahren Ehe verändert haben - und warum sie jetzt eine strikte Regel hat.

Die Zeiten, in denen Michelle Obama (61) sich für Staatsempfänge im Weißen Haus in Designerroben warf und sich wie Cinderella auf dem Ball fühlte, sind vorbei. Nach über drei Jahrzehnten Ehe mit Barack Obama (64) haben sich die romantischen Abende des Paares grundlegend gewandelt - und das klingt überraschend bodenständig.

"Wir sind seit 32, 33 Jahren verheiratet... ich vergesse es immer. Tut mir leid, Schatz", gesteht Michelle Obama im Interview mit "People". Wenn beide heute wirklich glücklich über einen Date-Abend sind, dann bleiben sie zu Hause. "Wir ziehen uns nicht schick an. Wir haben einfach ein nettes Dinner, Kerzen an, Musik, wir reden."

Doch das Paar, das seit 1992 verheiratet ist, hat eine strikte Regel entwickelt: "Wir reden den ganzen Tag nicht miteinander, weil wir zusammen im Haus sind. Wir arbeiten von zu Hause", erklärt die ehemalige First Lady. Wenn sie einen wirklich besonderen Abend planen, heißt es: "Sprich nicht mit mir. Hebe es dir für das Dinner auf." Selbst wenn Barack Obama fragt, ob sie mit den Töchtern gesprochen hat, hält Michelle eisern durch: "Hab ich, aber wir werden erst beim Date darüber reden."

Gelegentlich gehen die beiden noch in Washington D.C. oder anderswo essen. Doch Dinner und Kino? Das ist Geschichte. "Ich bin zu alt, ich kann nicht ein Dinner und einen Film schaffen. Ich schlafe im Film ein", gibt Michelle Obama zu. "Also heißt es: Lass uns eins aussuchen."

Früher bildeten Staatsempfänge ihre glamourösen Date Nights. "Für diese Black-Tie-Events war das jedes Mal wie unsere Hochzeit", erinnert sich die 61-Jährige. "Ich fühlte mich wie der Star des Abends. Mit jedem Jahr wurde ich ein bisschen mutiger, mein Team und ich probierten verschiedene Dinge aus."

Das Besondere: Barack Obama, der von 2009 bis 2017 US-Präsident war, wusste nie, was sie tragen würde, bis sie fertig geschminkt und gestylt aus dem Ankleidezimmer trat. "Das ist die Romantik, diese kleinen Momente in dieser verrückten Welt, wo wir uns ansehen und sagen konnten: 'Du bist süß.'" Dann ging es die Treppe hinunter zu einer Flut von Presse, Lichtern und Kameras. "Und es war wie: 'Bleib einfach in diesem Moment. Es sind wirklich nur wir. Das ist schön.'"

Die Freiheit, endlich sie selbst zu sein

In dem Interview spricht Obama auch über ihr Leben mit über 60. Sie steht zu ihrem Alter - aber nicht zu ihren grauen Haaren. "Ich zucke nicht zusammen bei meinen grauen Haaren, aber ich färbe sie", gibt sie offen zu. Ihre verstorbene Mutter Marian Robinson (1937 -2024) machte es genauso: "Sie färbte ihre Haare bis zu dem Tag, an dem sie starb."

Ansonsten steht für Michelle Obama ihre Gesundheit an erster Stelle - Sie achten auf Ernährung, Sport und regelmäßige Arztbesuche. "Ich fühle mich so lebendig wie nie zuvor. Meine Kinder sind erwachsen, sie sind gesund und glücklich. Mein Mann geht es bestens." Zum ersten Mal in ihrem Leben fühle sie sich wirklich frei. "Wir sind der ehemalige Präsident und die ehemalige First Lady, und ich habe das Gefühl, dass dies das erste Mal in meinem Leben ist, dass wenn ich etwas sage und tue, das meine Entscheidungen sind. Das befreit."