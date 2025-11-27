Interview im TV: Spaniens Ex-König Juan Carlos würde Sohn Felipe gerne öfter sehen

Spaniens Ex-König Juan Carlos hat im französischen Fernsehen ein Interview gegeben. Darin sprach er auch über seine Familie und die Arbeit seines Sohnes König Felipe VI.
Der spanische Altkönig Juan Carlos (87) hat für das französische Fernsehen France 3 ein Interview mit Journalist Stéphane Bern in Abu Dhabi geführt. Vor über zehn Jahren hatte der damalige König nach fast 39 Jahren auf dem Thron den Weg für seinen Sohn Felipe (57) freigemacht, der seit 19. Juni 2014 König von Spanien ist. Der frühere König dankte nach einer Reihe von Skandalen ab, 2020 ging er ins Ausland.