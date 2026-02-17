Interview im Ersten: Hillary Clinton spricht bei Sandra Maischberger über Epstein-Vorwürfe

Hillary Clinton hat sich bei ihrem Berlin-Besuch zum Interview bei Sandra Maischberger getroffen. Im Gespräch distanzierte sie sich klar von Jeffrey Epstein und verteidigt auch ihren Ehemann Bill.
Hillary Clinton (78) ist diese Woche in Berlin und hat ihren Aufenthalt für eine mediale Großoffensive genutzt. In einem Interview mit der ARD-Sendung "maischberger" am Montag hat die ehemalige US-Außenministerin zu den hartnäckigen Spekulationen um ihre Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) Stellung bezogen.