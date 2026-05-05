Perücken im Backofen, Drag-Auftritt bei der Musterung, Aufstieg vom verspotteten Außenseiter zur Kiez-Ikone: Das ZDF verfilmt das Leben von Olivia Jones. Im Interview verrät sie, warum die Premiere für sie eine Zerreißprobe war.
Vom Außenseiter aus Springe zur schillernden Travestie-Ikone von St. Pauli: Das ZDF hat die Lebensgeschichte von Olivia Jones (56) verfilmt. Das TV-Biopic "Olivia" zeigt den steinigen Weg von Oliver Knöbel, der wegen seiner Vorliebe für Frauenkleider in seiner kleinen Heimatstadt mit Ablehnung, Spott und Gewalt konfrontiert wird, bis hin zum Aufstieg auf der Reeperbahn. In den Hauptrollen sind Johannes Hegemann (geb. 1996) als Olivia Jones und Annette Frier (52) als deren Mutter Evelin zu sehen. Stephan Kampwirth (59) spielt Travestiekünstler Lilo Wanders, Angelina Häntsch (42) Olivias langjährige Freundin Marlene Stelling, Martin Brambach (58) den Nachbarn in der niedersächsischen Kleinstadt und Karin Hanczewski (44) die "Wort zum Sonntag"-Pastorin.