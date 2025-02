1 Matthias Knecht erhofft sich von der nächsten Bundesregierung auch einen Schub für die Wirtschaft. Foto: Werner Kuhnle

Der Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht schaut mit Sorge auf die bevorstehende Wahl. Die AfD spreche Themen an, die die Menschen besorgen, biete aber nur Schlagworte und selten praktikable Lösungen.











Wie schaut Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos) auf das, was in den vergangenen Wochen im politischen Berlin passiert ist? Und was erwartet er von der nächsten Bundesregierung?