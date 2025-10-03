Marktleiter Fellbacher Herbst: Warum es keine Achterbahn beim Fellbacher Herbst gibt

Der Marktleiter Max Seeger erklärt, was es bei der Planung des Festplatzes auf dem Fellbacher Herbst zu beachten gilt. Und er sagt auch, weshalb es keine Achterbahn gibt.
Wie der Festplatz rund um die Fellbacher Schwabenlandhalle (Rems-Murr-Kreis) mit Festzelt, Rummel und Gastrobetrieben beim Fellbacher Herbst aufgestellt wird, das plant der Marktleiter Max Seeger. Der Meister für Veranstaltungstechnik organisiert mit seinem Team von der Fellbacher Feel-Veranstaltungsgesellschaft (Feel) zum dritten Mal den Fellbacher Herbst. Er erklärt, was es alles zu beachten gibt.