Interview: „Der Mietpreisbremse droht Ende des Jahres das Aus“

Stuttgarter Ausstellung zeigt ukrainische Kinderschicksale Das Ende einer Familie – Rostyslaw wird kein großer Bruder mehr

In der Statistik sind sie Zahlen, Kriegstote aus der Ukraine. Doch doch sie waren Kinder mit Träumen und Plänen. So wie Rostyslaw, der sich so auf einen kleinen Bruder gefreut hatte. Eine Ausstellung in St. Eberhard erzählt von den getöteten Kindern des Krieges.