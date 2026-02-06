In einem emotionalen Interview bei "deep und deutlich" spricht Bianca Heinicke erstmals ausführlich über ihren Rückzug aus den sozialen Medien, Therapie nach der Trennung von Julian Claßen und die Gründe für ihr Comeback als "Bibi".
Jahrelang war Bianca Heinicke (33) als "Bibi" eines der bekanntesten Gesichter der deutschen YouTube- und Instagram-Szene. Dann verschwand sie plötzlich. 2022 zog sich die Influencerin ohne große Vorwarnung aus der Öffentlichkeit zurück. In einem Interview bei "deep und deutlich" (zu sehen in der ARD-Mediathek) gibt Heinicke nun tiefe Einblicke in die Gründe.