Unfall auf A81 im Kreis Ludwigsburg Autobahn nach heftigem Auffahrunfall voll gesperrt

Am Mittwochmittag kommt es auf der A81 im Kreis Ludwigsburg zu einem schweren Unfall, bei dem eine Person in einem Sprinter eingeklemmt wird. Die Autobahn ist derzeit in Richtung Heilbronn voll gesperrt.