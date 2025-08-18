Nachfolger für insolventen Intersport in Ludwigsburg gefunden

Nachdem Ende Juni überraschend die Insolvenz von Intersport in Ludwigsburg bekannt wurde, steht nun fest, wie es für die Mitarbeiter als auch für die Wilhelmgalerie weitergeht.
Auf die Frage, wie es für den Intersport in der Ludwigsburger Wilhelmgalerie weitergeht, gibt es nun eine Antwort: Intersport Räpple wird nach Insolvenz und Räumungsverkauf den bisherigen Standort von Intersport Braun übernehmen. „Wir freuen uns, unsere Räpple-Familie um einen attraktiven Standort in Ludwigsburg zu erweitern“, sagt Tim Lange, Geschäftsführer von Intersport Räpple. „Unser Anspruch ist es, die Menschen mit hochwertigen Produkten, erstklassigem Service, kompetenter Beratung und echter Begeisterung für den Sport zu inspirieren.“